Мобильную связь в Украине из-за атак "Шахедов" могут выключать

Мобильная связь по траектории движения «Шахедов» могут выключать / © t.me/SJTF_Odesa

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В Украине рассматривают новую тактику противодействия российским «Шахедам» из-за отключения мобильной связи на траектории их движения.

Об этом сообщил военный и специалист по РЭБ-системам ВСУ Сергей Бескрестнов с позывным «Флэш» в интервью Times of Ukraine.

Он объяснил, что вариант с остановкой передачи данных рассматривается. Правда, не везде, а только по пути движения «Шахедов», чтобы оставить врага совершенно без связи.

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«Сейчас это не секрет — обсуждается вопрос возможного отключения передачи данных по траектории полета „Шахедов“ для того, чтобы полностью лишить их любых возможностей для связи», — уточнил он.

Флэш объяснил, что такие шаги военных обусловлены заботой об украинцах. Многие используют мобильную связь, но его отключение в моменты атаки «Шахедов» оставит россиян «слепыми» без каких-либо возможностей находиться на связи. Он также добавил, что такой вариант будет применяться в крайних случаях. Пока о массовом отключении мобильной связи речь не идет.

Ранее украинцев предупредили о новой атаке россиян, есть определенные признаки, что оккупанты готовятся нанести удар. Больше об этом читайте в новости.