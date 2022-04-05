Мобильные услуги во время войны: что предлагают операторы связи

Мобильные услуги во время войны: что предлагают операторы связи

Мобильные операторы Украины предлагают разные акции и скидки в период войны. Читайте об этом в материале ТСН.ua.

Киевстар

Сначала Киевстар открыл бесплатный доступ к Kyivstar TV всем украинцам, независимо от того, каким мобильным оператором они пользуются. Позже также добавили новые возможности:

общение без необходимости пополнения счета или оплаты тарифа;

повышенные кредитные лимиты для бизнес-клиентов;

сервис Star.Docs стал бесплатным для государственных организаций и бизнеса;

пользование своим украинским тарифом теперь доступно всем украинцам, которые выехали за границу и находятся в Польше, Словакии, Румынии, Молдове, Венгрии, Италии, Германии, Литве, Чехии.

Также все медики из горячих точек, пользующиеся мобильным оператором Киевстар и номера телефона которых внесены в реестр Helsi.me, получили 300 дополнительных минут, которые можно потратить на звонки на номера других украинских операторов.

Vodafone

С 24 февраля 2022 года Vodafone предоставил своим клиентам:

10 Гб доступа к сети Интернет;

1000 минут на звонки на номера других мобильных операторов.

Позже здесь были отменены все ограничения на раздачу Интернета с мобильного телефона на другие устройства. Как отмечает компания, эта акция будет действовать до победы Украины.

Также в Vodafone отменили тарификации в ряде сервисов. В частности, ДіяTV, ДіяРадіо и для приложения "Воздушная тревога".

Клиенты Vodafone, выехавшие в одну из 27 стран мира (список можно увидеть здесь ) могут воспользоваться услугой "Доступный роуминг" (действовать 30 дней после активации). Что входит в эту услугу:

60 минут для звонков в и в Украину, а также на любые номера в стране, где вы находитесь;

400 Мб мобильного Интернета.

Все остальные абоненты Vodafone, независимо от того, подключат ли они услугу или нет, ежедневно в этих 27 странах будут получать по 100 Мб Интернет и возможность безлимитного использования Viber, Skype и WhatsApp.

Если вас принудительно вывезли в Беларусь или Россию, Vodafone предоставляет возможность совершить бесплатные звонки в посольства Украины в тех странах, которые являются соседними государствами или возможного транзитного проезда. Бесплатно эти люди получат 30 мин для исходящих и входящих звонков в Украине и 30 смс.

lifecell

Мобильный оператор lifecell предоставил всем своим клиентам возможность получить бесплатно 5 Гб Интернета и 30 мин на номера всех украинских операторов на 30 дней с момента подключения тарифа.

Также в компании отменили какие-либо комиссии за услугу "Дополнительные деньги" для получения на свой счет средств, которые можно вернуть позже.

Медики и военные получили от lifecell приятный бонус в размере 10 тысяч минут на все номера по Украине и 10 тысяч Гб для использования мобильного Интерена (до 31 мая включительно).

Клиенты ежедневно до Победы будут получать по 2 Гб для текстовых сообщений, звонков, отправки видео и фото в популярных мессенджерах (Viber, WhatsApp, Signal, Telegram, Skype). Услуга Likar Online будет оставаться бесплатной до завершения в Украине военного положения.

Находящиеся за рубежом клиенты lifecell получили бесплатный доступ к украинским телеканалам в lifecell TV+. Была создана отдельная услуга "Бесплатный BiP в роуминге" для тех, кто живет в одной из 86 стран мира ( здесь перечень). На 30 дней украинцы получат: