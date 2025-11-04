Мобильный интернет станет быстрее и не исчезнет во время аварий — принят важный закон

Мобильная связь

Верховная Рада приняла закон, приближающий украинское законодательство в сфере связи с нормами Европейского Союза. Документ должен улучшить качество мобильного интернета по всей стране и сделать его более стабильным даже в кризисных ситуациях.

Об этом идет речь на сайте Верховной Рады.

Согласно принятому закону:

пользователи смогут самостоятельно помогать государственному регулятору проверять качество мобильных сетей;

закрепляется механизм национального роуминга, который позволит оставаться на связи даже в случае повреждения базовых станций или аварий;

Украина переходит на европейские стандарты измерения качества интернета (ETSI), что унифицирует систему оценки услуг по европейской.

Ранее украинские операторы связи Kyivstar, Vodafone и lifecell сообщали, что почти все базовые станции оборудованы аккумуляторами и генераторами. Это позволяет поддерживать связь даже при длительных отключениях электроэнергии.

В среднем базовые станции могут работать от 6 до 10 часов автономно в зависимости от модели оборудования и погрузки.

"Во время отключения часть трафика переходит из фиксированных сетей в мобильные, что повышает нагрузку и быстрее разряжает аккумуляторы", - пояснили в "Киевстаре".

В Vodafone отметили, что 95% базовых станций работают автономно до 10 часов, а остальные снабжены резервом на 4–6 часов. В lifecell уточнили, что 94% их сети также способны функционировать без внешнего питания до 10 часов.