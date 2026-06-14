Мочанов призвал изменить подготовку водителей после смертельного ДТП в Киеве

Алексей Мочанов / © УНИАН

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В Украине до сих пор не создали систему, которая реально проверяет, умеет ли человек управлять авто или мотоциклом на дороге.

Об этом заявил вице-президент Автомобильной федерации Украины Алексей Мочанов в эфире «Киевского времени».

По его словам, нынешняя подготовка часто сводится к площадке, поворотнику, пользованию зеркалами и формальной сдаче экзамена. Водители должны проходить обязательную контраварийную подготовку, а после ДТП — еще и повторный теоретический и практический экзамен.

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«И потом этот необученный, неподготовленный человек выезжает на дороги общего пользования — и случается беда», — сказал гонщик, имея в виду жуткое ДТП в Киеве.

ДТП в Киеве, в котором погибли четыре человека — что известно

5 июня в Киеве на Чоколовском бульваре произошла резонансная авария, в которой погибли четыре человека, среди которых ребенок, и трое пострадали. Легковушка на большой скорости влетел в подземный переход. За рулем находился 49-летний житель Херсона Павел Плешивцев.

На месте аварии сразу погибли двое мужчин, женщина и 12-летний мальчик. Еще три человека получили травмы и до сих пор находятся в больнице.

В полиции Киева сообщили, что в этом ДТП погибли двое сотрудников Соломенского управления полиции, которые находились на работе. Жертвами аварии стали старший лейтенант полиции Дмитрий Бондарчук и лейтенант полиции Денис Будченко. В память о правоохранителях опубликовали их фото.

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По информации правоохранительных органов, мужчина системно нарушал правила дорожного движения. В его водительской карьере зафиксировано 39 нарушений ПДД, из них подавляющая часть за превышение скорости. По данным прокуратуры, мужчину неоднократно привлекали к административной ответственности за скорую езду. Кроме того, он уже был участником четырех аварий, две из которых произошли в нынешнем году.

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