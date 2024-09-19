Модерируется россиянами и распространяет дезинформацию: почему не следует читать телеграм-канал "НачШтаба"

Информационные манипуляции и распространение дезинформации враг осуществлял всегда.

Так, разоблачен псевдоукраинский телеграмм-канал "НачШтаба", модерируемый российскими спецслужбами. Он специализируется на темах, связанных с силами обороны, и ориентирован на военных.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Подробности

Главным управлением коммуникаций Вооруженных сил Украины совместно с Центром стратегических коммуникаций и информационной безопасности и Кибердепартаментом Службы безопасности Украины проведен анализ его контента. Исследовано около 27 тысяч единиц медиаконтента, опубликованного с 8 июня 2018 года по 26 июля 2024 года.

"По результатам исследования установлено, что целью публикаций является сбор чувствительной информации о силах обороны, подрыв их морального духа путем распространения манипулятивных и дезинформационных сообщений", — отметили в Генштабе.

Аналіз інформаційно-психологічних операцій, на які спрямована діяльність телеграм-канал "НачШтабу" (9 фото)

Напомним, пропаганда РФ одновременно с ракетными и дроновыми ударами по Украине совершает информационные атаки. Центр противодействия дезинформации фиксирует распространение врагом ряда дезинформационных и манипулятивных нарративов.

Читайте также: