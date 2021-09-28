Модернизировали ТЭЦ: в Днепре руководители конструкторского бюро работали с оккупационными властями Крыма и сотрудничали с РФ

Для сокрытия преступной деятельности банда создала несколько компаний в Российской Федерации.

В Днепре трое руководителей конструкторского бюро на заказ оккупационных властей Крыма модернизировали объекты энергетической инфраструктуры.

Об этом сообщили в прокуратуре Днепропетровской области.

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Как стало известно, группировка организовала конструкторское бюро, которое сотрудничало с оккупационными властями Крыма. По их просьбе участники банды модернизировали на полуострове объекты энергетической инфраструктуры.

"Для сокрытия преступной деятельности указанные лица создали несколько компаний в Российской Федерации, от имени которых участвовали в тендерах и заключали соглашения на выполнение работ. В ходе санкционированных обысков правоохранительными органами изъято техническую документацию, платежные карточки российских банков, печати образованных на территории РФ аффилированных компаний и денежные средства в размере 605 тысяч рублей, 230 тысяч гривен и 12 тысяч долларов США", — подчеркнули в пресс-службе прокуратуры области.

Сейчас трое подозреваемых задержаны. Решается вопрос о сообщении им подозрения и избрании меры пресечения.

Напомним, что правительство упростило оформление пенсий для жителей оккупированных территорий.

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