Модифицированные баллистические ракеты РФ легче обходят Patriot: эксперт встревожил прогнозом

Россия внесла изменения в программное обеспечение своих баллистических ракет. Поэтому эффективность противовоздушных батарей Patriot поражать модифицированные цели снизилась с около 42% до 6%.

Об этом заявил военный эксперт, генерал-лейтенант Игорь Романенко в эфире телеканала “Еспресо".

По его словам, речь идет о модификациях, благодаря которым российским ракетам удается маневрировать на конечном этапе полета, усложняя работу системы ПВО. В частности, речь идет о баллистических и крылатых "Искандерах", а также "Кинжалах". Эти воздушные цели запускают с самолетов МиГ-31 и обладают повышенной скоростью в финальной фазе полета.

"Теперь на конечном участке маршрута эти ракеты совершают маневры, которые усложняют их уничтожение", - заявил Романенко.

По его словам, Украина собрала соответствующую статистику и передала американским компаниям, которые могут обновить или откорректировать программное обеспечение ПВО.

Романенко отмечает, что количество батарей Patriot в Украине ограничено. Русские, проводя разведку, пытаются поражать участки, где эти комплексы отсутствуют, или применяет те ракеты, которые уже имеют модификации для повышения проходимости против ПВО.

