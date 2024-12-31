"Мое желание на Новый год – обмен папы": новогодняя мечта дочери морпеха сбылась (фото)

На одной из последних акций в поддержку пленных дочь морпеха держала плакат с надписью "Мое желание на Новый год — обмен папы".
30 декабря, в рамках обмена пленными в Украину вместе с другими вернулся морской пехотинец Денис Роспопа из Николаева, дочь которого выходила на акции с плакатом "Мое желание на Новый год — обмен папы".
Об этом сообщила супруга защитника Диана Роспопа в соцсетях.
Жена военного вместе с дочерью постоянно участвовала в акциях в поддержку пленных. На одной из последних акций дочь морского пехотинца держала плакат с надписью "Мое желание на Новый год — обмен отца".
"Жена Диана и маленькая дочь Дениса Милана постоянно выходили на акции, чтобы защитников наконец-то вернули домой. Они били во все колокола — обращались за поддержкой к Кириллу Буданову, Даше Астафьевой и Козак Систем", — пишут в NikLife.
Также NikLife добавляет, что в общей сложности домой вернулись семь морпехов из 36-й бригады и двое из 501-го батальона. Все они попали в плен, защищая Мариуполь.
Напомним, что 30 декабря в результате очередного обмена из российского плена удалось освободить 187 военных и двух гражданских.
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