"Моего отца убили": в Мариуполе мужчина на глазах у ребенка зарезал любимого бывшей жены и похитил 9-летнюю дочь

"Моего отца убили": в Мариуполе мужчина на глазах у ребенка зарезал любимого бывшей жены и похитил 9-летнюю дочь

Задержать злоумышленника и спасти ребенка полиции помог его друг.

В Мариуполе бывший муж пришел в дом своей екс-жены. Он убил ее мужа на глазах у своей дочери и похитив ребенка, забаррикадировался в помещении.

Об этом сообщили в Нацполиции Донецкой области.

Известно, что 48-летний злоумышленник пришел в дом своей бывшей жены, где был ее муж и двое девочек в возрасте 9 и 12 лет. Мужчина на глазах у своей 9-летней дочери убил знакомого и похитив ребенка, скрылся. В полицию с сообщением обратилась 12-летняя дочь погибшего, она сообщила, что ее отца убили.

Нападающий разыскали спустя два часа после совершения преступления. Он с дочерью забаррикадировался в помещении и угрожал всех убить, поскольку имеет оружие. Полиция пыталась убедить мужчину отпустить ребенка, однако он, будучи нетрезвым, игнорировал правоохранителей. Тогда полицейские обратились к другу злоумышленника. Мужчине удалось убедить подозреваемого отпустить дочь. Через несколько секунд нападающего задержали. У него изъяли нож со следами крови, пистолет и самодельное оружие.

ГУ Национальной полиции в Донецкой области

Полиция открыла производство по ч.1 ст. 115 (умышленное убийство), ч.1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием) и ч.1 ст. 345 (угроза в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в Тернопольской области осудили мужчину, который расправился с 18-летней девушкой.

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