"Моему ребенку будет три года": из плена вернулся защитник, который впервые встретится с дочерью

Обмен пленными / © Координационный штаб по обращению с военнопленными

В пятницу, 24 апреля, в Украину вернулись 193 защитника из российского плена. Один из украинских военнослужащих, уволенных во время сегодняшнего обмена, впервые увидит своего ребенка, которому скоро исполнится три года.

Об этом сообщил Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец.

По его словам, жена защитника была беременна, когда он попал в плен, поэтому все это время муж не мог увидеть ребенка. Сам военнослужащий рассказал, что больше всего ждет встречи с дочерью.

«Моему ребенку будет три года. Я, наконец, его увижу. Подержу ее на руках. Благодарю всех, кто имел к этому какое-то отношение и мы это сделали, мы вернулись домой», — сказал защитник.

Напомним, 24 апреля состоялся очередной обмен пленными из РФ. 193 военных Вооруженных Сил, Нацгвардии, Государственной пограничной службы, Нацполиции и Государственной специальной службы транспорта вернулись в Украину из плена РФ.

