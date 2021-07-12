Мог умереть от голода: в Ужгороде спасли брошенного енота, который два года жил в щели между домами

Мог умереть от голода: в Ужгороде спасли брошенного енота, который два года жил в щели между домами

По словам горожан, от животного избавились владельцы местного кафе, которое закрылось два года назад.

В Ужгороде в субботу, 10 июля, неравнодушные горожане спасли брошенного енота, который на протяжении двух лет жил в узкой щели между домами.

Об этом в Facebook рассказала пользовательница Мариша Романова.

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По ее словам, животное некоторое время проживало в одном из местных заведений общественного питания, а когда предприятие закрылось, — поселилось в 30-сантиметровом промежутке между зданиями.

"Жителю одного из домов енотик начал мешать и он решил заложить щель, чтобы животное там умерло от голода", — рассказала девушка.

Тогда местные решили отловить енота и передали его владельцу одного из местных кафе.

"До сих пор мы сознательно не брали енотов, потому что им нужно пространство. Но этот случай изменил наш подход к "енотному" вопросу — потому что наш временный вольер, освободившийся после отпущенного на волю сокола-пустельги, точно более просторный, чем его прежнее "жилье". А о питании и говорить нечего", — указали в заведении.

В то же время владелец предприятия пока решает, обустроить новое жилье для енота или реабилитировать и пристроить животное в другое место.

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