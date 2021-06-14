Могилы на кладбищах "ушли под землю", а дома затоплены водой: в Днепре устраняют последствия непогоды (фото)

Жители региона пострадали от ливней.

В Днепре обильные дожди наделали беды. В Днепре подтопило дома, а водой смыло урожай и породило бедствия на местных кладбищах.

Об этом сообщает "Днепр областной.

Так, в поселке Чапли из-за дождей разрушилось много могил на местном кладбище. Некоторые могилы провалились и "ушли под землю", а также разрушились памятники.

"За кладбищем был сад, его уничтожили, теперь ливни смывают Чапли. Такое произошло впервые", — рассказывают местные жители.

Люди надеются, что власть поможет устранить последствия стихии.

Как сообщили в пресс-службе ГСЧС в Днепропетровской области, по состоянию на 13 июня в Днепре подтопленными оставались 85 дворов и 16 домов. Уровень воды на подтопленных дворах составляет от 3 до 20 см, в домах — от 3 до 10 см.

"Работы по випомповування воды продолжаются. За последние сутки чрезвычайники откачали более 21 000 м³ воды, а всего с начала дождей откачали 300 тысяч м³ воды. С начала осложнения погодных условий в Службу спасения" 101 "поступило 536 обращений граждан, по подтопления частных домов и домовладений ", — рассказали в пресс служба ГСЧС.

Напомним, что местные аграрии показали последствия непогоды. С полей смыло посевы вместе со слоем чернозема.

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