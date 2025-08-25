Могла ли Украина избежать полномасштабной войны с РФ: историк оценил

Историк Мараев о «белорусском» сценарии для Украины / © Associated Press

Известный украинский историк Владлен Мараев оценил, можно ли было избежать войны с Россией.

Об этом он рассказал в интервью youtube-каналу фонда «Вернись живым».

«Мне часто задают такой вопрос, но историки на него отвечают обычно, что история „сослагательного наклонения“ не знает. Если произошло именно так, то так должно было произойти и иначе быть не могло. А другие сценарии — это уже альтернативная история, и это не до науки вопрос — это фантастика», — отмечает Мараев.

По его мнению, возможно, единственный вариант избегания этой войны был, если бы Украина сначала шла по тому пути, по которому пошла Беларусь.

«Такой вариант мог полностью удовлетворить Российскую Федерацию. То есть пребывание не просто в статусе вассала России, а постепенная интеграция и ассимиляция этой страны в российское пространство. Вплоть до того, что с твоей территории врываются в другое государство войска, а руководитель этой страны (Лукашенко — Ред.) в интервью потом заявляет, что он об этом ничего не знал. Это смешно. Поэтому, разве что так. Но к большому счастью, мы — не Беларусь. У нас все-таки вся наша история по-другому, у нас тенденции в истории другие», — отметил историк.

Мараев отметил, что, например, в Беларуси не было казачества. По его словам, состояние формирования белорусской и украинской наций находилось и сейчас находится на разных этапах.

«Это один из ключевых факторов, почему наши пути, ну, точнее, наша история пошла по разным путям… И поэтому путь наш исторически обусловлен иначе. Не могло так пойти, чтобы мы пошли по пути Беларуси. И потому мы не являемся Беларусью. А Россия, российское политическое руководство, исходит из своих представлений о том, что украинцев, в принципе, не существует как отдельной нации, а есть один „единый“ русский народ, в который входят и украинцы, и белорусы», — считает он.

