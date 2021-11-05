Могла сделать отличную сольную карьеру за границей: что известно об украинке, трагически погибшей в Бельгии

Могла сделать отличную сольную карьеру за границей: что известно об украинке, трагически погибшей в Бельгии

Девушка училась оперному пению и имела сольные концерты.

В Бельгии трагически оборвалась жизнь 28-летней украинки Эллы Петниченко, талантливой студентки Королевской консерватории в городе Льеж, которая мечтала построить сольную карьеру за границей и имела для этого все шансы. Девушка попала под трамвай.

О том, какой была молодая оперная певица, вспоминают ее знакомые, сообщает OBOZREVATEL.

Мечтала получить образование за границей

Учиться в Бельгию Элла уехала три года назад. До этого она окончила Харьковский национальный университет искусств имени И.П. Котляревского. Как вспоминает преподаватель Эллы Светлана Клебанова, после выпуска девушка решительно заявила, что поедет учиться за границу и будет получать там музыкальное образование.

"Такие студенты, как Элла, встречаются очень редко. Она была очень образованной девочкой, очень талантливой и целеустремленной. Она очень хорошо знала английский язык. Во время учебы параллельно подрабатывала преподавателем английского. Но это никогда не мешало ее обучению, она всегда приходила вовремя на занятия", – вспоминает Клебанова.

В Харьков Элла переехала с родителями из Донецкой области. До учебы она потеряла отца и болезненно переживала эту трагедию.

Мама девушки приезжала к дочери в Бельгию, а сама Элла часто писала маме трогательные сообщения со словами любви и благодарности.

"Мама приезжала на наши концерты, она помогала дочери делать прическу, одеваться. Элла была очень одаренной студенткой. Она не только во время учебы принимала участие в концертах. Она одна из немногих моих учеников, кто спел свой сольный концерт", – вспоминает педагог.

Могла сделать отличную сольную карьеру

Все, кто знал девушку, уверены, Элла могла постромить успешную сольную карьеру. У нее для этого было все – возможности, талант, желание, внешность. Она записала несколько видео, где исполняет известные композиции.

К сожалению, трагический случай оборвал жизнь молодой девушки на взлете. В настоящее время полиция Бельгии проводит расследование. Причины несчастного случая пока не известны.

Под публикацией о трагической смерти украинки ее сокурсники, преподаватели и друзья оставили сообщения с соболезнованиями:

Моя прекрасная милая Элла, мое сердце разбито, шокировано, опустошено... Ты должна петь сегодня на конкурсе Винас в Париже! Я знала, что ты особенная и не только за твой ослепительный талант: ты чувствительный, красивый и храбрый ангел.

Я представляла твое светлое будущее, полное успеха и музыки, я не могла представить, что судьба будет такой жестокой с тобой! Благодарю жизнь, которая доставила мне удовольствие знать тебя и касаться твоей души... Почивай с миром, мой ангел.

Она пела в нашем хоре. Искренние соболезнования, семье и близким.

Почивай с миром.

Напомним, что в Венгрии во время веломарафона North Cape 4000 погибла участница из Украины 38-летняя Ольга Иванова. Несчастный случай произошел на трассе у озера Балатон. Там украинку сбил автомобиль.

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