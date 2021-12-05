Могли отравиться угарным газом: в Виннице в частном доме нашли мертвыми трех человек

Могли отравиться угарным газом: в Виннице в частном доме нашли мертвыми трех человек

В обстоятельствах гибели разбираются правоохранители.

В одном из частных домов в Виннице нашли мертвыми трех человек. Предварительно, погибнуть они могли в результате отравления угарным газом.

Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции области.

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Как стало известно, происшествие случилось 4 декабря в частном доме. Об инциденте в полицию сообщили медики скорой помощи, которые прибыли на вызов.

В комнатах они обнаружили мертвыми 50-летнего владельца дома, а также его 25-летнего знакомого и 34-летнюю женщину. По предварительной информации, они скончались в результате отравления угарным газом из печного отопления.

"Обстоятельства происшествия выясняются в рамках открытого уголовного производства по ч. 2 п. 1 ст. 115 УКУ Уголовного Кодекса Украины с отметкой "несчастный случай", — рассказали в пресс-службе Нацполиции области.

Напомним, что в Полтавской области школьница оказалась в реанимации после таблеток для лечения повышенного давления.

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