Могли переправлять мигрантов: на Закарпатье контрабандисты использовали современный вертолет (фото)

Современный вертолет стоимостью более 150 тысяч долларов дельцы прятали в горной труднодоступной местности.

На Закарпатье контрабандисты использовали для переправки через границу нелегальных товаров современный вертолет.

Об этом информирует Госпогранслужба.

Минувшей ночью украинские пограничники совместно с венгерскими коллегами зафиксировали незаконное пересечение границы неизвестным летательным аппаратом. Правоохранители обнаружили вертолет в Хустском районе Закарпатья. Вертолет "Aérospatiale Alouette III" стоимостью свыше 150 тысяч долларов дельцы хоронили в горной труднодоступной местности.

В кабине нашли рассыпанные пачки с сигаретами. Однако правоохранители не исключают, что вертолетом могли незаконно перемещать и нелегальных мигрантов в соседние страны.

Вертолет может вместить на свой борт 6 пассажиров, развивать скорость около 185 км/ч и преодолевать расстояние более 550 км. В багажный отсек может быть загружено около полусотни ящиков сигарет.

Напомним, что в Буковине стреляли в пограничника: 22-летний парень в тяжелом состоянии.