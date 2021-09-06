Могли попасть в ребенка: в Кривом Роге неизвестные жестоко убили собаку местного зоозащитника

Подозреваемых в преступлении разыскивают правоохранители.

В Кривом Роге неизвестные убили собаку местного активиста, который занимается защитой животных. В собачку выстрелили, когда он бегал во дворе.

Об этом на своей странице в соцсети написал владелец убитой собаки, активист Артем Пушков.

"Я был у себя дома во дворе. Собаки бегали рядом. Только что-то у входных ворот их беспокоило больше, чем обычно. Я поехал к брату, чтобы забрать материалы к Маршу Защитников Животных, и в это время жена заметила, что одна собака громко заскулила. Выбежала из дома, чтобы посмотреть, что случилось и тут она увидела Зару, которая лежала в неестественном положении у входной двери в луже крови", — рассказал Артем Пушков.

Он также добавил, что рядом с собачками у него постоянно бегают дети, которые тоже могли пострадать от рук живодеров. На место происшествия впоследствии прибыл наряд полиции, который зафиксировал факт совершения преступления.

"Национальная полиция Украина, прошу вас серьезно отнестись к этому делу и квалифицировать его как умышленное убийство и жестокое обращение с животными. Это уже уголовное преступление", — подчеркнул активист Артем Пушков.

Напомним, что на Волыни живодер средь бела дня застрелил из ружья двух соседских собак.

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