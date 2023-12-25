Могли праздновать дома, но Путину они не нужны: как встречают Рождество пленные россияне (фото)

Судя по каменным лицам россиян, они остались невозмутимыми после колядок украинцев.

Российские оккупанты в украинском плену встретили Рождество Христово.

Кадры из одной из колоний, где содержатся российские военнопленные, опубликовали в Telegram-канале "Хочу жить".

"Праздник приходит ко всем, даже к российским военнопленным. Эти люди могли встречать его дома, в кругу семьи, но их государство думает иначе и не спешит их возвращать", – говорится в сообщении.

Поздравить пленных захватчиков пришел "Святой Николай" и студенты духовной семинарии.

Оккупанты на Рождество в плену

Судя по каменным лицам россиян, они остались невозмутимыми после колядок украинцев.

Оккупанты на Рождество в плену

В проекте отмечают, что эти фото опровергают российские страшилки об "ужасах украинского плена". А вот аналогичных фото украинцев из российского плена нет.

Оккупанты на Рождество в плену

"Украина придерживается не только норм международного гуманитарного права, но и элементарной человечности. Также мы требует того же в отношении украинских военных и гражданских заложников в российском плену", — добавляют в проекте "Хочу жить".

Напомним, что в Софийском соборе в Киеве прошла литургия по случаю Рождества.

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