ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
1952
Время на прочтение
1 мин

Могли сдать координаты: Смелянский раскрыл детали зверского удара КАБа по пенсионерам в Донецкой области.

Среди раненых есть руководитель отделения "Укрпочты".

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
Последствия удара КАБ на пенсионеров в Донецкой области.

Последствия удара КАБ на пенсионеров в Донецкой области. / © Telegram начальника Донецкой ОВА Вадима Филашкина

Сегодня, 9 сентября, россияне впервые сбросили КАБ на людей, получавших пенсии в Донецкой области. Есть вероятность того, что враг мог получить соответствующие координаты.

Об этом заявил генеральный директор "Укрпочты" Игорь Смилянский.

"Сегодня у нас тяжелый день. Впервые страна-убийца зверски сбросила КАБ на людей, которые получали пенсии на Донетчине, убив более 20 человек и ранив других. Мои соболезнования семьям погибших", - подчеркнул он.

Среди раненых – руководитель отделения. Она находится в больнице. Смелянский добавил, что благодаря оперативной помощи, которую оказал ей водитель, угрозы ее жизни нет.

По его словам, "Укрпочта" вместе с военно-гражданской администрацией договорились изменить процедуру выплаты пенсий в прифронтовой зоне.

"С начала войны мы постоянно меняли процедуры безопасности, и, как видно на видео, автомобиль стоял под деревьями, чтобы уменьшить риск быть замеченными. Но, пожалуй, кто-то сдал координаты", - подчеркнул гендиректор.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский обнародовал жуткое видео российского удара авиабомбой по поселку Яровая в Донецкой области. Оккупанты совершили атаку в тот момент, когда людям выдавали пенсии. Погибли более 20 человек.

Новость дополняется
Дата публикации
Количество просмотров
1952
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie