Могли вывезти в РФ: в Луганской области исчез 7-летний мальчик (признаки ребенка)

Полиция Полтавской области разыскивают несовершеннолетнего мальчика, который с 26 февраля исчез с места жительства в Луганской области и мог быть вывезен на территорию РФ.

Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

Известно, что мальчика 2015 года зовут Владислав Христосенко. Ребенок проживал в селе Петропавловское, Станично-Луганского района Луганской области, откуда исчез еще в феврале 2022 года.

Подозревают, что мальчик, возможно, вывезен на территорию страны-террориста РФ.

Приметы ребенка: на вид 7-9 лет, рост 120-130 см, худощавого телосложения, волосы темные короткие, глаза темные.

"Если у вас есть информация о мальчике, которая поможет ускорить его розыск, просим сообщить в отдел №1 Полтавского районного управления полиции по телефонам: 099-339-45-71, 050-780-92-53 или 102", — просят правоохранители .

Напомним, министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что оккупанты из-за мобильной подвижной игры пытались "выведать" у украинских детей важную информацию. Враг хотел, чтобы несовершеннолетние из-за игры неосознанно раскрыли данные о расположении стратегически важных объектов.

Ранее мы рассказывали щемящую историю подростка из Мариуполя, которого россияне депортировали в Москву и запрещали говорить на украинском. Прочесть ее можно по этой ссылке.

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