Могло ли украинское оружие и техника оказаться в ХАМАСе: Подоляк ответил

Западные партнеры внимательно следят за использованием предоставленного вооружения Украине.

Об этом советник главы ОП Михаил Подоляк заявил в интервью "24 Каналу".

"Трофейная (через Россию – ред.) безусловно, но это единичные экземпляры. Мы живем в информационном мире. Радиоэлектронная разведка дает возможность отслеживать все тяжелое вооружение – куда, кто и как перемещает. Все отслеживается, все четко понятно, где и что находится. Тотальный контроль над тяжелым вооружением, которое получила Украина. Переходим к стрелковому оружию — к гранатометам, "Джавелинам" и т.д. Да, можно затрофеить и что-то передать. Настолько, я даже не хочу это слово говорить, глупое аналитическое сообщество других стран, что не понимает, что два "Джавелина", которые там где-то найдутся, РПГ-9 или несколько десятков автоматов — это нонсенс считать, что Украина кого-то обеспечивает оружием, при том, что вы совершенно четко понимаете, в каких отношениях ХАМАС с Российской Федерацией", – сказал он.

Напомним, пропаганда Кремля распространяет ИПСО о якобы продаже Украиной оружия палестинским боевикам. Российские пропагандисты распространили сомнительное видео в 12 секунд, на котором якобы представители ХАМАС демонстрируют украинское оружие. Голос за кадром на арабском языке утверждает, что именно Украина продала террористам западные образцы вооружения.

В Military Media Center Минобороны Украины отметили, что украинцы не могли бы этого сделать, ведь западные партнеры внимательно следят за использованием предоставленного вооружения, и считают, что видео наскоро снято каким-либо из российских центров информационно-психологических операций.

"Таким образом россияне пытаются оправдать себя и создать иллюзию того, что они непричастны к террористам из ХАМАС. Но мы знаем о встречах чиновников РФ с лидерами и членами террористической организации", — подытожили в МОУ.

Читайте также: