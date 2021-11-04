"Моего сына у меня на глазах убивают": мать заключенного Саакашвили обратилась к Зеленскому

Михо голодает уже больше месяца.

Мать экс-президента Грузии Михаила Саакашвили — Гиюли Аласания обратилась к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой помочь ее сыну, находящемуся в тюрьме в Русаве.

Обращение Гиюли Аласания появилось на странице Саакашвили в Facebook.

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"Мы в безвыходном состоянии. Моего сына у меня на глазах убивают. Я хочу обратиться к господину Зеленскому, который не раз и раньше нам помогал. Но сейчас нам нужна особенно его поддержка и его помощь. Нужно как-то организовать переправку Михаила сюда, в Украину. Чтобы здесь он смог получить соответствующее лечение, соответствующую заботу и смог как-то выжить. У него уже 35-й день голодовки", — сказала она в видеообращении.

По словам матери Михо, она обеспокоена состоянием здоровья своего сына: "Единственное, что ему предлагают – тюремная больница – где нет соответствующих специалистов, где нет вообще никаких условий для лечения таких больных".

Напомним, Михеила Саакашвили задержали 1 октября 2021 года грузинские правоохранители. До этого премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили предупредил экспрезидента, что по возвращении он попадет в тюрьму. Ведь в 2018 году Тбилисский городской суд заочно приговорил его к трем годам тюрьмы за превышение служебных полномочий в должности главы государства. После возвращения Михо в Грузию против него открыли еще одно дело – о незаконном пересечении границы. После задержания экс-президент начал голодовку и объявил себя политзаключенным.

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