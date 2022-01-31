"Могу уверенно сказать": министр обороны Украины прокомментировал вероятность захвата Харькова Россией

Резников говорит, что существует вероятность атаки РФ с юга, с моря и с востока.

Министр обороны Украины Алексей Резников считает, что вероятности возможной оккупации Харькова российскими войсками, что допускал ранее президент Владимир Зеленский, на сегодняшний день не существует.

Об этом глава Минобороны сказал в интервью LB.ua.

В частности, на вопрос, насколько высока вероятность оккупации Харькова, министр ответил: "К счастью, могу уверенно сказать: такой достоверности нет. Объясню – почему. Потому что если мы говорим о достоверности, то это 100% достоверность с точки зрения слова. Если взять" теорию вероятности, то достоверность – это 100% вероятность. Такой 100% вероятности не существует".

По его словам, Россия точно прорабатывает разные планы вторжения в Украину в случае принятия соответствующего политического решения. Поэтому, по мнению Резникова, есть вероятность атаки с юга, с моря и с востока.

"Скажу больше, с ОРДЛО тоже существует вероятность. Планы разрабатываются разные. Но я сознательно понимаю, что такой вероятности на сегодня нет", — подчеркнул министр.

В то же время Резников отметил, что новое вторжение РФ приведет к серьезным потерям — не только человеческого характера, но и экономическим, политическим потерям.

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