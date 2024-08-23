"Могучий, родной, беспощадный": Сырский поздравил украинцев с Днем Флага

Сегодня, 23 августа, в Украине отмечается день Государственного Флага. Это символ нашей победы.

Об этом написал главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

"Могучий — на броне украинских танков. Родной — на пикселе наших воинов. Беспощадный — на крыле боевого самолета. Он — символ свободы над освобожденной землей и огонь мести на щите павшего собрата. Он — символ нашей Победы. С Днем Государственного Флага Украины! Слава Украине!", — написал он.

Напомним, 24 августа для зрителей будут работать команды телеканалов "1+1 Марафон" и "Рада", которые покажут немало эксклюзивных материалов, включений, а также спецпроект с ведущими всех вещателей марафона под названием "Единые. Независимые".

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