Могут быть более тяжелые последствия: в НАН предупредили об угрозе стремительного распространения штамма Delta в Украине

В Украине "индийский" штамм может иметь тяжелые последствия.

В ученых НАН вызывает беспокойство быстрое распространение так называемого индийского штамма "Дельта" в европейских странах. В случае попадания в Украину, эта мутация коронавируса может распространиться регионами быстрее, чем у западных соседей, и иметь более тяжелые последствия.

Об этом говорится в сообщение Национальной академии наук (НАН) Украины.

Ученые говорят, что в странах, где "индийский" штамм коронавируса уже стал доминантным, наблюдается быстрое ухудшение эпидемической динамики. А в других европейских странах он быстро вытесняет другие.

"Ожидается, что к концу лета он будет доминировать на всей территории Европы. Страны, в которых "Дельта" уже доминирует, отличаются тем, что последний пик они прошли примерно в январе 2021 года и не имели весеннего пика подобно странам Восточной Европы — таких, как Украина, Польша, Румыния, Венгрия", — говорится в сообщении.

Впрочем, в НАН предупреждают, что из-за низкого уровня вакцинации населения в Украине и большую миграцию с РФ штамм "Дельта" может распространиться регионами быстрее, чем у западных соседей, и иметь тяжелые последствия.

"Ослабление насчет тех, кто прибывает из временно оккупированных территорий, предложенные правительством Украины, усиливают риски быстрого возгорания на Востоке страны, вызванном штаммом "Дельта", — заявили в НАН.

Напомним, в ВОЗ заявили, что индийская мутация коронавируса "Дельта" — это самый быстрый и наиболее приспособленный штамм, который может "убить уязвимых людей".

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