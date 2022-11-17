Могут быть "плановые включения": в ДТЭК готовятся, что в некоторых регионах света не будет по несколько дней

Масштабные российские обстрелы Украины могут повлечь за собой ситуацию, когда свет в украинских домах будет появляться всего на несколько часов.

Россия продолжает разрушать инфраструктуру Украины. Массовые обстрелы, совершенные оккупантами 15 и 17 ноября, могут повлечь за собой более масштабные отключения электроэнергии. Свет может исчезать на несколько дней, а иногда вообще появляться всего на несколько часов.

Об этом рассказал исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук в эфире телемарафона.

"Ситуация очень сложная. Она контролируемая пока, но сложная. Россияне нанесли серьезный ущерб объектам передачи — подстанциям, которые передают электроэнергию из одного района в другой, из-за которых питаются многие области в центре и на западе", — рассказал Сахарук.

По его словам оккупанты попали в одну из теплоэлектростанций, она полностью прекратила работу из-за повреждений.

"Сейчас ситуация такова, что по всей стране применяются графики аварийных отключений, некоторые области очень существенно ограничиваются..." — отметил исполнительный директор ДТЭК.

Сахарук рассказал, что после масштабных обстрелов удалось частично дать электроэнергию некоторым потребителям, но существенно уменьшить объемы отключений пока невозможно. По его словам, в настоящее время около 40% потребителей в Украине до сих пор без света, и когда ситуация изменится, пока сказать невозможно.

Восстановительные работы уже продолжаются, однако на отдельных участках до сих пор разбирают завалы. Под ними спасатели находят уничтоженное оборудование. В некоторых случаях территорию приходится разминировать перед тем, как начать чинить электроснабжение. При таких условиях отключение электроэнергии может занять дни.

"Мы сейчас будем, к сожалению, говорить не о плановых отключениях электроэнергии, а о плановых включениях в некоторых регионах, а их много. К сожалению, количество часов, в течение которых будут эти плановые включения, — два-три часа, максимум", — сказал Сахарук.

Напомним, аналитик энергетических рынков Максим Белявский также предположил, что период отключения электроэнергии в Украине может возрасти вдвое — до шести-восьми часов за раз из-за вражеского массированного ракетного обстрела энергетической инфраструктуры.

Читайте также: