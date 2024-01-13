Могут быть внештатные ситуации — Шмыгаль об отключении света в Украине

В Украине возможны внештатные ситуации с отключением света из-за непогоды и предыдущих разрушений.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль говорит, что в Украине сейчас электроэнергии достаточно, чтобы не применять графики отключений, но могут произойти внештатные ситуации из-за непогоды.

Об этом премьер-министр рассказал во время заседания Кабмина.

"О ситуации в энергетике. Мы прошли почти половину зимы. Благодаря предварительной подготовке и профессионализму энергетиков прошли успешно", – говорит Шмыгаль.

По его словам, 10 января было зафиксировано рекордное потребление в энергосистеме. Энергетика страны работала на пике возможностей и удачно сдала этот экзамен.

"Сейчас электроэнергии достаточно, чтобы не применять графики отключений. Но из-за непогоды и предыдущих разрушений возможны внештатные ситуации", — добавил Шмыгаль и призвал всех к экономии.

Напомним, в среду, 10 января, в Украине зафиксировали новый рекорд потребления электроэнергии, особенно в утренние часы. Энергетики просят внимательно относиться к пользованию мощными электроприборами в течение всего дня.

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