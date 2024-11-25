Могут быть забронированы по общему порядку – в Минэкономики опровергли заявление нардепа

В частности, трудоустроенные после 18 мая 2024 года могут быть забронированы по общему порядку.

В ведомстве отметили, что военнообязанные работники, трудоустроившиеся после 18 мая 2024 года, могут быть забронированы по общему порядку, как и другие.

Разъяснения предоставили в Министерстве экономики после распространения информации в СМИ о том, что якобы трудоустроенные после 18 мая военнообязанные не смогут получить бронирование от призыва, передает РБК-Украина.

Как сообщили в Минэкономики, работники критически важных предприятий, трудоустроенных после 18 мая 2024 года, смогут получить бронирование от мобилизации.

В частности, по новому порядку о бронировании, критически важное предприятие может забронировать работника, если он:

состоит на военном учете, своевременно обновил военно-учетные данные и не находится в розыске;

официально трудоустроен на предприятии;

имеет начисленную зарплату более 20 тысяч гривен.

В ведомстве отметили, что никаких требований по дате трудоустройства работника в новых требованиях к бронированию нет.

В частности, порядок бронирования предусматривает, что 18 мая 2024 года является датой, по которой фиксируется количество работников на предприятии для бронирования. Это позволит предприятиям не уменьшать численность забронированных работников (безотносительно к конкретным работникам).

В частности, в ведомстве приводят пример: на предприятии по состоянию на 18 мая 2024 года работало 100 военнообязанных. Забронировано 50 человек. С 18 мая 2024 года по 1 декабря 2024 года в результате призыва в ВС Украины 20 военнообязанных (из числа не забронированных). Несмотря на уменьшение численности военнообязанных до 80 человек – бронированию будут подлежать 50 человек (50% от 100, а не от 80).

Напомним, ранее народный депутат Богдан Кицак заявлял, что для бронирования работник должен быть официально трудоустроен на предприятии до 18 мая 2024 года.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.