Могут даже навредить здоровью: основные ошибки, которые совершают при уборке

При уборке дома часто мы совершаем ошибки, которые сами не замечаем.

Предлагаем вам четыре примера, когда ошибки при уборке дома могут испортить мебель или навредить здоровью.

Чистящие средства и их использование

Если использовать неправильно, то некоторые чистящие средства могут быть опасными для здоровья. Например, ни в коем случае нельзя смешивать моющие средства, в основе которых есть хлор, с порошками или столовым уксусом. При смешивании образуются вещества, которые могут повредить дыхательные пути и кожу рук.

Уборка разных поверхностей

Если говорить о жестких поверхностях и текстиле, то здесь также нужно быть осторожным. Следует понимать, что они могут быть чувствительны к определенным компонентам в том или ином чистящем средстве.

Например, мраморную столешницу не следует очищать уксусом, потому что она со временем потускнеет. Также нужно осторожно использовать порошки с абразивными дольками, которые могут поцарапать поверхность.

Неправильно подобранный метод уборки

Не только средства, но и методы уборки могут испортить мебель или другие поверхности. Например, если вы пытаетесь почистить ковер или мягкую мебель струей воды под давлением, будьте готовы к неприятному сюрпризу.

Ошибки хранения

Немногие задумываются, что нужно еще и правильно хранить химические средства для уборки. К примеру, бытовую химию лучше держать подальше от изделий из металла, ведь со временем они могут стать причиной коррозии.

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