Могут ли американские компании в Украине стать гарантией безопасности от агрессии РФ: дипломатка ответила

Флаг США / © Getty Images

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Наличие американских компаний в Украине может стать гарантией безопасности от предстоящей агрессии. Это некий "страховой полис" от нападения.

Об этом рассказала украинская дипломатка, член координационного совета Ukraine Facility Platform Лана Зеркаль в Мосейчук Podcast.

"На самом деле американцы инвестируют за границу намного больше, чем инвестируют европейцы. Для нас вопрос нахождения в Украине американских компаний - это одна из гарантий безопасности. Вы знаете, почему американские войска находятся в Европе? Не канадские, не британские, а именно американские. Это и есть страховой полис от нападения. Так всегда было. На этом построена потсдамская система". американские – в западной, там они и остались. И нахождение американских войск и американских компаний всегда воспринималось и воспринимается как предохранитель к любой агрессии”, – говорит она.

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Зеркаль отметила, что на Донбассе в 2014 году не было крупных американских компаний, которые могли бы потерять свои бизнесы из-за оккупации, потому что они ушли оттуда к этому времени из-за коррупции Януковича.

"Американцы сейчас говорят, что их компании будут предохранителями - это вопрос к ним. Но они считают, что это - определенная гарантия того, что россияне не будут бомбить и не будут нападать на них. Потому что это будет прямым конфликтом. Возможно они ошибаются... Как ошибались немцы. Все они думают, что для Путина деньги важнее его мечты достичь".

Она обратила внимание, что европейцы сейчас не стремятся инвестировать значительные средства в Украину, хотя также подписан меморандум с Европейским Союзом о полезных ископаемых. Но никаких инвестиционных проектов нет из-за страховых рисков.

"DFC (Международная финансовая корпорация развития США – ред.) имеет наивысшую категорию покрытия рисков. И если это будет работать с покрытием рисков и уменьшением стоимости капитала, то тогда Украинские проекты могут стать привлекательными для бизнеса и для вложения денег. А если это еще будет сопровождаться какими-то военными гарантиями или покрытием военных рисков дополнительно", то тогда капитал будет приходить в Украину”, — подытожила Лана Зеркаль.

Ранее говорилось, что попытка Дональда Трампа навязать временное перемирие в войне РФ против Украины потерпела крах, а сам президент США оказался в сложном положении.