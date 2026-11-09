- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 126
- Время на прочтение
- 1 мин
Могут ли аннулировать бронирование из-за «просроченной» ВЛК: адвокат ответил
Просроченная ВЛК сама по себе не является основанием для отмены бронирования работника, пояснил юрист.
Несмотря на то, что срок действия ВЛК составляет всего один год, забронированные работники не обязаны автоматически проходить повторную военно-врачебную комиссию ежегодно.
Об этом рассказал военный юрист ЮК «Приходько и партнеры» Даниил Гончаренко в комментарии изданию «Телеграф».
Юрист отмечает, что ВЛК для оформления брони не требуется — действующее законодательство этого не предусматривает. В то же время он уточняет: если работник не состоит на военном учете, сведений о нем нет в реестре «Оберег» или есть другие законодательные препятствия, бронирование может быть невозможным.
Срок действия ВЛК — один год
В издании напомнили, что во время особого периода и/или военного положения ВЛК о пригодности действует один год со дня окончания медосмотра.
«Однако это не означает, что каждый забронированный работник должен автоматически ежегодно проходить повторную комиссию. Необходимо разграничить срок действия постановления ВЛК и условия оформления бронирования», — отмечает Даниил Гончаренко.
Могут ли аннулировать бронирование из-за отсутствия ВЛК
Юрист отмечает: среди оснований, по которым работник может потерять бронирование, отсутствие новой ВЛК нет.
По его словам, в настоящее время в Украину, как правило, военнообязанных с действующим бронированием или оформленной отсрочкой на ВЛК не направляют.
Ранее главком ВСУ Драпатый поручил провести тщательную проверку медицинских заключений ВЛК. Особое внимание обратят на хронические заболевания и ответственность врачей за фиктивные решения.