Могут ли аннулировать бронирование из-за «просроченной» ВЛК: адвокат ответил

Нужно ли забронированным ежегодно проходить ВЛК / © ТСН.ua

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Несмотря на то, что срок действия ВЛК составляет всего один год, забронированные работники не обязаны автоматически проходить повторную военно-врачебную комиссию ежегодно.

Об этом рассказал военный юрист ЮК «Приходько и партнеры» Даниил Гончаренко в комментарии изданию «Телеграф».

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Юрист отмечает, что ВЛК для оформления брони не требуется — действующее законодательство этого не предусматривает. В то же время он уточняет: если работник не состоит на военном учете, сведений о нем нет в реестре «Оберег» или есть другие законодательные препятствия, бронирование может быть невозможным.

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Срок действия ВЛК — один год

В издании напомнили, что во время особого периода и/или военного положения ВЛК о пригодности действует один год со дня окончания медосмотра.

«Однако это не означает, что каждый забронированный работник должен автоматически ежегодно проходить повторную комиссию. Необходимо разграничить срок действия постановления ВЛК и условия оформления бронирования», — отмечает Даниил Гончаренко.

Могут ли аннулировать бронирование из-за отсутствия ВЛК

Юрист отмечает: среди оснований, по которым работник может потерять бронирование, отсутствие новой ВЛК нет.

По его словам, в настоящее время в Украину, как правило, военнообязанных с действующим бронированием или оформленной отсрочкой на ВЛК не направляют.

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Ранее главком ВСУ Драпатый поручил провести тщательную проверку медицинских заключений ВЛК. Особое внимание обратят на хронические заболевания и ответственность врачей за фиктивные решения.

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