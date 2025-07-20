Могут ли частые ракетные взрывы спровоцировать землетрясения в Украине - объяснил ученый

Землетрясение / © Pixabay

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Массированные обстрелы и взрывы, которые украинцы ежедневно слышат по всей стране, вызывают тревогу не только из-за непосредственной опасности. Многие интересуются — а могут ли эти взрывы «разбудить» землетрясения?

Об этом рассказал доктор физико-математических наук Дмитрий Гринь в интервью РБК-Украина.

По словам ученого, никакого роста количества подземных толчков из-за войны не зафиксировано.

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«Геологические объекты — это прежде всего, структуры с огромной массой, которая простирается на большую глубину. Поэтому, даже систематические взрывы тысяч тонн взрывчатки высвобождают слишком малую энергию для такой огромной массы, чтобы она ее куда-то сдвинула. Прямой связи между взрывами и землетрясениями мы не видим. Резкого всплеска их количества нет — какая была до войны, такая и сейчас», — отметил ученый.

Он также объяснил, как климатические изменения могут влиять на сейсмическую активность. Например, в Антарктиде из-за таяния ледников фиксируют локальные землетрясения — их связывают с уменьшением давления на земную поверхность.

«В Европе и Украине мы не чувствуем большой связи между землетрясениями и климатом. Но совсем другая ситуация в Антарктике: там тают ледники и, соответственно, их масса уменьшается — от этого ослабляется давление на поверхность земли. И тут есть прямая связь между климатом и появлением новых землетрясений — их появляется больше», — пояснил ученый.

Похожие явления замечены также в Гренландии и Скандинавии. Однако для Украины такой угрозы пока нет.

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Напомним, ранее мы писали о том, что в этом году на Полтавщине происходили самые мощные землетрясения. Ученый рассказывал, существует ли опасность для жителей.