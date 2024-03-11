Могут ли человеку с инвалидностью выписать повестку: в ОК "Север" дали исчерпывающий ответ

Повестка, которую выдают работники ТЦК — это, прежде всего, вызов в военкомат для уточнения данных о человеке.

В Украине повестки работников ТЦК могут получать и люди с инвалидностью. Это нужно для того, чтобы в военкомате обновили данные по призывнику.

Об этом сообщили в пресс-службе оперативного командования "Север".

Как отмечается, повестка, которую выдают работники ТЦК — это, прежде всего, вызов в военкомат для уточнения данных о человеке.

“Довольно распространена претензия к работникам ТЦК, которая встречается в соцсетях, – что повестки вручают мужчинам с инвалидностью. Однако если мужчина получил инвалидность после приписки к призывному участку или вообще не стоит на учете в ТЦК, то там его инвалидность знать не могут”, — рассказали в оперативном командовании.

Там также пояснили, что такие случаи регламентируются Постановлением министра обороны №1487 от 30 декабря 2022 года, где указано, что в случае изменения персональных данных (например, брак, изменение состояния здоровья, рождение ребенка и т.п.) военнообязанные мужчины имеют 7 дней уведомить об этом ТЦК.

“То есть если бы мужчины вовремя обращались в ТЦК, таких случаев было бы значительно меньше. Кстати, военный учет ведется также в местных советах, ЦНАПах и предприятиях, где мужчины работают, то есть информацию нужно подавать и туда. Большой кусок работы ТЦК занимает предоставление отсрочок от мобилизации для имеющих соответствующие документальные основания. Поэтому здесь постоянно напоминают мужчинам приходить и получать такую отсрочку, чтобы упростить ведение учета для центра комплектования, а для себя жизнь”, — рассказали в оперативном командовании.

Кроме того, если ВЛК определяет мужчину пригодным к военной службе — это не говорит о том, что он отправится на фронт. Если у него не было до этого момента опыта ведения службы – его отправят в учебный центр. Однако если опыт есть — может проходить обучение и согласование уже в воинской части, которая заинтересована в таком специалисте.

Напомним, что военнообязанные, имеющие жену с 1 или 2 группой инвалидности, не имеют гарантии, что могут получить отсрочку от службы.

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