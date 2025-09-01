Могут ли Эрдоган и Си влиять на Путина: мнение эксперта

Путин / © Associated Press

Мнение о том, что президент Турции Реджеп Эрдоган и глава Китая Си Цзиньпин могут как-то повлиять на президента РФ Владимира Путина — фикция. Диктатор будет идти до конца, потому что убежден, что может добиться большего.

Такое мнение в эфире «КИЕВ24» высказал Иван Лозовой, политолог-международник.

«Путин идет до конца. Он будет воевать, пока остаются живые силы, чтобы он их бросал на фронт. И никто его не может даже поколебать в этом деле», — говорит эксперт.

Он добавляет: влиять на Путина словами или какими-то экономическими благами совершенно нет смысла.

«Пока ситуация на фронте не изменится, никто не повлияет на Путина», — завершил Лозовой.

Ранее в СНБО высмеяли Путина на фоне его визита в Китай.

В СНБО высмеяли президента России Владимира Путина. Его нельзя ставить на один уровень с лидером Китая Си Цзиньпином.

По словам главы ЦПД Андрея Коваленко, очень смешно читать российских пропагандистов, считающих, что Путин с Си и Моди «на равных». Он назвал диктатора «сырьевым придатком», а такой не может быть на равных с теми, благодаря кому существует.

«Путин живет фантазиями о «возрождении империи» тогда, когда лидеры Глобального Юга знают, что этого никогда не произойдет и просто качают ресурсы из РФ по дешевке, и помогают карлику отправлять его народ на гибель в войне, проводя испытания некоторых собственных технологических решений в оружии, имитируя этим помощь ему в «достижении целей», которых он никогда не достигнет», — отметил Коваленко.

Уровень РФ — потеря Центральной Азии, влияния на постсоветском пространстве и на Ближнем Востоке, невозможность защитить собственную территорию. «Но сырьевой придаток имитирует величие планетарного масштаба. Особенно весело представлять, что думает Си о России, когда знаешь уровень геополитического планирования Китая. Слабая Россия всегда была выгодна Пекину», — отметил он.