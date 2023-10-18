Могут ли ФЛП получить бронь от мобилизации: юрист назвал необходимое условие

Частные предприниматели могут выполнять заказы для органов местной власти или военных администраций, необходимых непосредственно для обороноспособности Украины.

Если деятельность физических лиц-предпринимателей связана с защитой территориальной ценности и выполнением задач оборонного характера, они могут получить бронь от мобилизации.

Об этом сообщил юрист Ростислав Кравец, передают "Факты".

По его словам, в случае, если физическое лицо-предприниматель и те лица, которые у него работают, выполняют соответствующий оборонный заказ или выполняют какие-либо заказы для органов местной власти, военных администраций, необходимых непосредственно для обороноспособности Украины, то получить бронь – вполне возможно .

Юрист отметил, что объективно и теоретически, ФЛПы могут это сделать согласно украинскому законодательству.

Однако для этого ФЛП должен быть связан с выполнением задач, связанных с защитой территориальной целостности и выполнением соответствующих задач оборонного характера.

"Если они занимаются обороноспособностью Украины, то, конечно, имеют право на бронь", — цитирует Ростислава Кравца издание.

Напомним, во время мобилизации и военного положения в Украине некоторые категории военнообязанных могут получить "бронь" на работе и отсрочку от армии. На бронирование могут рассчитывать чиновники, педагоги, ученые, сотрудники предприятий критической инфраструктуры и организаций, производящих продукцию для Вооруженных сил Украины.

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