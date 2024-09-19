Могут ли мобилизовать многодетных родителей: разъяснение ТЦК

Запись в свидетельстве о рождении об отцовстве не всегда дает право на отсрочку.

Терцентры комплектования (ТЦК), когда речь идет об отсрочке для родителей троих или более детей, обращают внимание на задолженность по алиментам. Кроме того, учитывают усыновленных детей и то, поступают ли выплаты от отца или матери.

О деталях мобилизации и назначении отсрочки для многодетных говорится в сообщении Полтавского областного ТЦК и СП, опубликованном на странице Facebook.

В сообщении напомнили, что о праве на отсрочку для родителей и матерей с тремя и более несовершеннолетними детьми упомянуто в п. 3 статьи 23 Закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

В частности, речь идет о том, что отсрочку предоставляют гражданам, удерживающим этих детей и не имеющим долгов по выплате алиментов. В то же время военные обратили внимание на несколько частных случаев, которые вытекают из этого положения закона.

"Отец троих детей не обязательно имеет право на отсрочку", — говорится в сообщении ТЦК.

Отсрочки родителям и матерям трех и более детей не будет, если лицо:

не живет с детьми и имеет долг по алиментам более трех месяцев

не живет с детьми и совсем не платит алиментов

имеет троих и более детей, но один из них приемный, а отец платит алименты

Напомним, военнообязанные в Украине во время военного положения обязаны проходить военно-врачебную комиссию (ВЛК) раз в год — именно столько действует справка с выводом о пригодности к службе.

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