Могут ли мобилизовать мужчин с инвалидностью: подробности

Инвалидность

Реклама

В Украине во время военного положения право на отсрочку от мобилизации имеют все мужчины с официально подтвержденной инвалидностью независимо от ее группы, однако призыв возможен в случае добровольного согласия или отсутствия надлежащего оформления такого статуса.

Об этом пишет УНИАН.

Согласно статье 23 закона, лица с инвалидностью имеют право на отсрочку от призыва по мобилизации. При этом закон не содержит никаких ограничений в зависимости от группы инвалидности, конкретного диагноза или продолжительности заболевания. Таким образом, статус лица с инвалидностью автоматически является основанием для предоставления отсрочки, независимо от того, идет ли речь о первой, второй или третьей группе.

Реклама

После изменений, принятых в конце 2025 года, процедура оформления отсрочки была упрощена. Теперь соответствующие документы подаются не через территориальные центры комплектования, а через центры предоставления административных услуг или в электронном виде с помощью приложения «Резерв+». Если все подтверждающие данные внесены в государственные реестры, оформление возможно полностью онлайн.

В случае первичного установления инвалидности человек должен обратиться к семейному врачу, который дает направление в медико-социальную экспертную комиссию. Именно МСЭК определяет группу инвалидности и срок ее действия. После получения соответствующего заключения гражданин может подать заявление на отсрочку. Если же информация отсутствует в электронных базах, документы необходимо подать лично через ЦПАУ.

Закон предусматривает, что отсрочка по инвалидности может предоставляться на срок от шести до двенадцати месяцев. После завершения этого периода лицо обязано пройти повторную медицинскую переоценку. В то же время для ряда тяжелых или необратимых состояний возможно установление бессрочной инвалидности, и в таком случае отсрочка продлевается автоматически без повторного обращения.

Вместе с тем мобилизация лиц с инвалидностью все же возможна в отдельных случаях. В частности, мужчины с любой группой инвалидности имеют право добровольно заключить контракт на прохождение военной службы, если состояние здоровья позволяет выполнять соответствующие обязанности и военная часть соглашается принять такого кандидата.

Реклама

Кроме того, призыв может состояться законно, если информация об инвалидности не была внесена в официальные реестры и отсрочка не оформлена должным образом. В такой ситуации лицо считается таким, что не имеет оснований для освобождения от мобилизации. Именно поэтому мужчинам с инвалидностью рекомендуют самостоятельно проверять наличие актуального статуса в системе «Резерв+» и вовремя подавать соответствующие заявления.

Таким образом, ключевым фактором для защиты от призыва является не только сам факт инвалидности, но и правильное и своевременное оформление документов в соответствии с действующим законодательством.

Напомним, ранее мы писали о ключевых нюансах мобилизации лиц с инвалидностью: кто имеет гарантированную отсрочку, кого могут призвать по закону, как оформить документы и какие правила действуют относительно выезда за пределы Украины.