Могут ли мобилизовать подозреваемого в убийстве Фарион: следствие "держит интригу"

Решение по мобилизации Вячеслава Зинченко может быть принято только после оглашения приговора суда.

Почти через месяц после резонансного убийства языковеда и общественного деятеля Ирины Фарион следствие до сих пор окончательно не квалифицировало действия подозреваемого в совершении преступления Вячеслава Зинченко.

Об этом пишет Главком со ссылкой на комментарий заместителя начальника отдела Главного следственного управления Нацполиции Алексея Цветкова.

"Досудебное расследование в указанном уголовном производстве продолжается. Проводятся следственные, розыскные и процессуальные действия с целью установления мотивов преступления, возможных заказчиков, а также других обстоятельств в производстве. По результатам расследования, с учетом полученных доказательств, действия подозреваемого будут квалифицированы по соответствующей статье и части Уголовного кодекса Украины", – отметил Цветков.

Главным подозреваемым по делу является 18-летний житель Днепра Вячеслав Зинченко. По версии правоохранительных органов, вечером 19 июля, подозреваемый выстрелил жертве в голову и скрылся с места преступления. От полученных тяжелых травм Ирина Фарион скончалась через несколько часов во львовской больнице Святого Пантелеймона.

Предварительно преступление было квалифицировано как умышленное убийство (ч. 1 статьи 115 УКУ), предусматривающее наказание в виде заключения на срок от 7 до 15 лет.

Могут мобилизовать Вячеслава Зинченко

По закону, просить о мобилизации в ряды Сил обороны Украины могут только осужденные лица. Поэтому пока не будет оглашен приговор суда, Вячеслав Зинченко находится в статусе подсудимого и не может быть отправлен на фронт.

Кроме того, его право на добровольную мобилизацию будет зависеть от окончательной квалификации преступления. Если дело переквалифицируют по ч. 2 статьи 115 УКУ (преднамеренное убийство двух или более человек), такой возможности у Зинченко не будет. Наказание же будет более строгим – от 10 до 15 лет или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

В настоящее время Вячеслав Зинченко, подозреваемый в убийстве Ирины Фарион, находится под стражей без возможности выйти под залог. Он не признает своей вины, и пока неизвестно, изъявлял ли он желание мобилизоваться.

Напомним, мать подсудимого Вячеслава Зинченко называет задержание сына "политической игрой". По ее словам, сын является патриотом Украины и поклонником Степана Бандеры.

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