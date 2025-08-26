Могут ли мобилизовать психологов: юрист объяснила все нюансы

Мобилизация в Украине / © ТСН.ua

Введенные в Украине в июне изменения в Положение о прохождении военной службы определяют четкие правила по мобилизации психологов. Так, привлечение психологов к службе возможно только на соответствующих их специальности должностях.

Об этом рассказала юрист, специалист по медицинскому праву Дарья Еременко, сообщает «РБК-Украина».

Мобилизация психологов — куда их могут призвать?

Президент Украины Владимир Зеленский 21 июня подписал Указ № 397/2025, который внес изменения в Положение о прохождении военной службы. Так, в соответствии с пунктом 83-1 этого Положения, владельцы дипломов магистра по специальности «Психология» не могут назначаться на военные должности, не связанные с медицинской или психологической службой.

«Единственное исключение — если такое лицо добровольно согласится на другую должность», — отметила юрист.

Она уточнила, что психолога не разрешается мобилизовать, например, в пехоту или артиллерию. Привлечение психологов к службе возможно только на должностях, непосредственно касающихся работы по их профессии:

военный психолог в подразделении,

специалист по морально-психологическому обеспечению,

специалист по реабилитации военных после ранений или боевых действий.

«То есть если у человека есть диплом магистра по психологии, он все равно находится в мобилизационном ресурсе, но его не назначат «рядовым стрелком». Он подлежит призыву только как офицер-психолог с возможным предварительным прохождением военной подготовки», — объяснила Еременко.

Она добавила, что таким образом у психологов есть гарантия, что во время мобилизации их образование и навыки не будут «потеряны» на случайной должности, несоответствующей их квалификации.

«Диплом психолога в 2025 году — это не бронь от мобилизации, но это защита от принудительного назначения на неподходящие военные должности. Психологи, в случае мобилизации, будут служить только по своей специальности», — отметила юрист.

К слову, в июле правительство Украины обновило правила воинского учета для медиков и фармацевтов, упростив процедуры для мужчин и изменив сроки для женщин. Отныне мужчинам, которым исполнилось 25 лет, больше не нужно лично приходить в ТЦК, чтобы изменить статус призывника на военнообязанного. Данные о них автоматически будут вноситься в реестр. Также изменены сроки для подачи списков женщин с медицинским и фармацевтическим образованием: теперь учебные заведения должны делать это в течение семи дней после выпуска, а не за два месяца до него, как было раньше.