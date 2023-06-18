Могут ли мобилизовать студента, аспиранта, докторанта: юрист назвал условие

Право на отсрочку имеют право только те студенты, которые учатся на дневной или дуальной форме обучения.

В Украине во время военного положения и мобилизации студенты, аспиранты, докторанты имеют право на отсрочку от военной службы.

Могут ли такую категорию военнообязанных мобилизовать, объяснил адвокат Владислав Юрчак "24 каналу".

По его словам, мобилизовать студента, аспиранта, докторанта могут только по собственному желанию.

"Отсрочка от мобилизации студентов является скорее их правом, а не каким-либо абсолютом", — объясняет юрист.

Для тех, кто стремится избавиться от отсрочки, необходимо посетить ТЦК (военкомат) и написать заявление желания вступить в армию. После этого добровольца могут мобилизовать или предложить заключить контракт с ВСУ.

Все ли студенты имеют право на отсрочку

Юрчак напомнил, что право на отсрочку от мобилизации имеют право только те студенты, которые учатся на дневной или дуальной форме обучения.

Отсрочка от мобилизации распространяется на:

соискателей профессионального (профессионально-технического), профессионального высшего и высшего образования,

ассистентов-стажеров, аспирантов и докторантов, обучающихся на дневной или дуальной форме получения образования.

Могут мобилизовать выпускника бакалавриата, поступающего на магистратуру

Отметим также, что соискатели образования после окончания бакалавриата и перед тем, как поступить на магистратуру, не считаются студентами, поэтому права на отсрочку не имеют.

Ранее юрист объяснил, почему документы, предоставляющие право на отсрочку, лучше отправлять в ТЦК по почте, а не приносить лично.

Также сообщалось, в каком случае бронирование не поможет мужчине освободиться от службы в армии.

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