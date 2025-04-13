Могут ли мобилизовать студентов во время каникул: объяснение юриста

Мобилизация / © ТСН.ua

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Мобилизация студентов на каникулах не предусмотрена украинским законодательством. Даже в летние или зимние каникулы студенты остаются на дневной форме обучения, что дает им право на отсрочку от призыва.

Об этом рассказала адвокат юридической компании Riako&Partners Екатерина Анищенко.

Эксперт также объяснила, как поступать студентам в случае получения повестки, и какие студенты военнообязанны.

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Студенты, как и все граждане от 18 до 60 лет, являются военнообязанными и должны состоять на учете. Получив повестку, лицо обязано явиться в ТЦК и СП — даже если он имеет право на отсрочку. Отказ или неявка без уважительной причины могут иметь последствия — таких лиц могут объявить в розыск. Об этом предупреждают эксперты в области военного права.

Мобилизация студента возможна только в случае его добровольного согласия. Однако ситуация меняется, если человека отчислили из высшего учебного заведения — тогда оно теряет законное основание для отсрочки. Причиной отчисления может быть, в частности, несдача экзаменов. О таких случаях университеты обязаны информировать территориальные центры комплектования, после чего отчисленный студент подлежит мобилизации на общих основаниях.

Согласно украинскому законодательству, мобилизация наступает с 25 лет, но на практике уже мобилизуются лица, не достигшие этого возраста. Это касается тех, кто прошел военную кафедру и получил звание офицера запаса. Эти люди военнообязанные и подлежат мобилизации, поскольку имеют соответствующий статус младшего офицерского состава.

Напомним, мобилизация с 18 лет неизбежна: комбриг 93-й бригады назвал причину.