Могут ли мобилизовать священников и можно избежать мобилизации из-за религии: ответ адвоката

По словам адвоката, норма об альтернативной службе действовала в мирное время и на мобилизацию не распространяется.

В Украине идет мобилизация, под которую подпадают все военнообязанные украинцы.

Можно ли отказаться от мобизации по религиозным убеждениям, если они запрещают брать в руки оружие, пишет "УП.Жизнь".

Адвокат юридической фирмы "Миллер" Андрей Новак подчеркнул, что в законе о мобилизации нет никаких исключений по отношению к верующим.

Что такое альтернативная служба?

Альтернативная служба вводится только вместо прохождения срочной военной службы.

Список религиозных организаций, вероучение которых не допускает пользования оружием и имеющих право на альтернативную срочную службу:

Адвентисты-реформисты;

Адвентисты седьмого дня;

Евангельские христиане;

Евангельские христиане-баптисты;

Покутники;

Свидетели Иеговы;

Харизматические христианские церкви (и церкви, приравненные к ним согласно зарегистрированным уставам);

Христиане веры евангельской (и церкви, приравненные к ним согласно зарегистрированным уставам);

Христиане евангельской веры;

Общество Сознания Кришны.

Однако норма об альтернативной службе действовала в мирное время и на мобилизацию не распространяется.

Можно ли получить небоевую должность

По мнению адвоката – гипотетически да. Все зависит от ТЦК и представителей воинских частей – так называемых покупателей. Чтобы получить небоевую должность, юрист советует писать заявление в ТЦК.

"Если человек написал заявление и подтвердил, что принадлежит к религиозным организациям, запрещающим пользование оружием, его разве что могут назначить на небоевую должность. Он может быть поваром, водителем, инженером и т.д.

...Но если военком упрямо направляет в минометный расчет, человек может написать жалобу, подавать в суд, ссылаясь на Статью 35. Но я не видел таких случаев на практике и я сомневаюсь, что так поступают в военкоматах", – говорит Новак.

Он отмечает, что пацифистские взгляды и нежелание участвовать в войне не являются основанием для освобождения от мобилизации.

Могут ли мобилизовать православных или греко-католических священников

По словам адвоката, сан священника не является основанием для избегания мобилизации.

"Официальной отсрочки именно потому, что человек епископ или священник — нет. В этом случае никакие "письма" от епархии не работают. ...Из-за того, что он владыка, диакон, архиерей или еще кто-то — нет никаких отсрочок. Могут мобилизовать и священников и руководителей церквей, но все зависит от мобилизационных задач", – объясняет Андрей Новак.

Новак уточняет, что в мирное время священнослужителям предоставлялась отсрочка от призыва на срочную военную службу (при выполнении обязанностей священника). Однако пока эта норма не действует.

Кроме того, священники могут подписать контракт и стать капелланами.

Ранее Совет церквей попросил не наказывать тех, кому вера не разрешает брать в руки оружие.

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