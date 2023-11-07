Могут ли мобилизовать в ВСУ с плохим зрением: список заболеваний

В зависимости от остроты зрения и заболеваний глаз военнообязанных могут признать пригодными, ограниченно пригодными или непригодными к службе.

Мобилизации в Украине во время военного положения подлежат мужчины от 28 до 60 лет, которые будут признаны годными к службе по выводам ВВК. Минобороны в 2023 году обновило расписание болезней, которое определяет пригодность к военной службе.

Входят ли проблемы со зрением в расписание болезней для оценки пригодности военнообязанных – читайте на ТСН.ua.

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Все зависит от остроты зрения. Так, непригодным к мобилизации со снятием с военного учета считается тот, у кого:

острота зрения (с коррекцией) одного глаза ниже 0,1 или есть слепота глаза,

отсутствие глазного яблока при остроте зрения второго глаза 0,3 и ниже,

острота зрения обоих глаз 0,2 и ниже.

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Непригодными к военной службе в мирное время, но ограниченно пригодными в военное время признаются те, у кого:

острота зрения (с коррекцией) одного глаза ниже 0,1 или есть слепота глаза,

отсутствие глазного яблока при остроте зрения второго глаза 0,4 и выше,

острота зрения одного глаза 0,3 при остроте зрения второго глаза от 0,3 до 0,1.

Заметим, что военно-врачебная комиссия должна индивидуально определить пригодность или ограниченную пригодность военнообязанного к службе, если у мужчины острота зрения с коррекцией одного глаза меньше 0,1, а острота второго глаза с коррекцией 1,0.

Если у военнообязанного есть сложный гиперметропический астигматизм, то следует обратить внимание на показатели болезни. Зная показатели, можно самому определить, какую статью пригодности должен установить ВВК: либо ограниченная пригодность, либо пригодность к службе.

Если у военнообязанного есть амблиопия, то ВВК сочтет его ограниченно пригодным, даже если болезнь обостряется.

Если военнообязанный имеет хроническую сосудистую оптическую нейропатию (поражение нервной системы), то определение его пригодности к службе зависит от специфики заболевания. Так, непригодными считаются те, у которого хроническая сенсорно-моторная или автономная нейропатия. Ограниченно пригодными во время военного положения признаются те, у кого есть дистальная нейропатия с болевым синдромом.

К слову, ранее в Минобороны Украины анонсировали изменения в мобилизации и работе ВВК. Планируется внести изменения, чтобы граждане не могли "создавать для себя условия для избежания мобилизации".

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