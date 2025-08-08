- Дата публикации
Могут ли мобилизовать забронированного после прохождения ВВК: что говорят юристы
Юрист Юрий Айвазян считает, что при наличии брони риск мобилизации после прохождения ВВК маловероятен. Но если бронь отменят, мобилизация возможна.
Во время действия военного положения в Украине много юридических тонкостей. Например, человек может быть забронирован, но в то же время находится в розыске. В таких случаях важно проконсультироваться со специалистом.
Об этом сообщает портал «Юристы UA».
Пользователь поинтересовался, могут ли его мобилизовать. Речь идет о случае, когда есть бронирование, но человек находится в розыске и не прошел ВВК.
Юрист Юрий Айвазян ответил: следует предметно проанализировать ситуацию. Впрочем, при наличии брони вряд ли существует риск мобилизации после прохождения ВВК.
«Разве что у ТЦК и СП есть намерения в ближайшем будущем отменить вашу бронь по каким-то объективным причинам», — добавил юрист.
К слову, решение военно-врачебной комиссии можно обжаловать в досудебном порядке и через суд.
Напомним, 17 июня Верховная Рада разрешила врачам передавать данные о здоровье пациентов для военного призыва. Медицинские результаты пациентов будут автоматически попадать в реестр «Оберег».