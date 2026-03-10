Могут ли мобилизовать женщин-медиков в Украине: юрист дал четкий ответ

Мобилизация женщин / © ТСН.ua

Женщины, имеющие медицинское или фармацевтическое образование, должны состоять на военном учете. Но, как объяснили юристы, их мобилизация имеет некоторые особенности.

Об этих нюансах рассказал адвокат Андрей Карпенко на портале «Юристи.UA».

К юристам обратился гражданин, проходящий военную службу в ВСУ. Муж рассказал, что его жена работает медиком, и поинтересовался, могут ли ее мобилизовать.

«Вам не за что волноваться. Мобилизация женщин-медиков возможна только по добровольному согласию», — заверил гражданина адвокат Андрей Карпенко.

При каких условиях женщин-медиков могут призвать в ВСУ

Юрист объяснил, что уже во время полномасштабной войны в процесс военного учета произошли некоторые изменения. Эти изменения, в частности, касаются и военнообязанных женщин.

«В 2026 году женщины-медики в Украине обязаны состоять на военном учете. Но их мобилизация остается добровольной», — подчеркнул Карпенко.

Также адвокат объяснил, как такая гражданка все-таки может попасть на военную службу. «Женщины с медицинским/фармацевтическим образованием могут быть призваны на службу только по собственному согласию и после прохождения ВЛК. Принудительный призыв медыков в 2026 году не предусмотрен», — резюмировал Андрей Карпенко.

Напомним, в Украине продолжается процесс всеобщей мобилизации военнообязанного населения. Этот процесс начался после введения на всей территории страны военного положения. Президент Владимир Зеленский 26 января 2026 подписал законы о продлении срока действия военного положения и общей мобилизации. Таким образом, военное положение в Украине продлено на 90 суток, до 4 мая.