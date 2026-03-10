ТСН в социальных сетях

Могут ли мобилизовать женщин-медиков в Украине: юрист дал четкий ответ

В 2026 году женщины-медики в Украине обязаны состоять на военном учете, но их мобилизация остается добровольной.

Светлана Несчетная
Женщины, имеющие медицинское или фармацевтическое образование, должны состоять на военном учете. Но, как объяснили юристы, их мобилизация имеет некоторые особенности.

Об этих нюансах рассказал адвокат Андрей Карпенко на портале «Юристи.UA».

К юристам обратился гражданин, проходящий военную службу в ВСУ. Муж рассказал, что его жена работает медиком, и поинтересовался, могут ли ее мобилизовать.

«Вам не за что волноваться. Мобилизация женщин-медиков возможна только по добровольному согласию», — заверил гражданина адвокат Андрей Карпенко.

При каких условиях женщин-медиков могут призвать в ВСУ

Юрист объяснил, что уже во время полномасштабной войны в процесс военного учета произошли некоторые изменения. Эти изменения, в частности, касаются и военнообязанных женщин.

«В 2026 году женщины-медики в Украине обязаны состоять на военном учете. Но их мобилизация остается добровольной», — подчеркнул Карпенко.

Также адвокат объяснил, как такая гражданка все-таки может попасть на военную службу. «Женщины с медицинским/фармацевтическим образованием могут быть призваны на службу только по собственному согласию и после прохождения ВЛК. Принудительный призыв медыков в 2026 году не предусмотрен», — резюмировал Андрей Карпенко.

Напомним, в Украине продолжается процесс всеобщей мобилизации военнообязанного населения. Этот процесс начался после введения на всей территории страны военного положения. Президент Владимир Зеленский 26 января 2026 подписал законы о продлении срока действия военного положения и общей мобилизации. Таким образом, военное положение в Украине продлено на 90 суток, до 4 мая.

