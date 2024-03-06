Могут ли морские дроны уничтожить Крымский мост: оценка Свитана

Разработки все чаще применяют для ударов по Черноморскому флоту РФ.

Однако уничтожить Крымский мост морскими дронами – непросто. Дело в том, что требуется огромное количество взрывчатки.

Об этом рассказал полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан.

Какие возможности дронов

По словам эксперта, 200 килограммов взрывчатки, которую несет морской беспилотник Magura, лишь "поцарапают" Крымский мост. В свое время СБУ использовала "Морского малыша", в котором содержалось 850 килограммов. Как известно, тогда удалось снести один из пролетов, а вот для уничтожения опор этого, к сожалению, недостаточно.

"Это значит, что нужно где-то в 2 – 3 раза больше взрывчатки. Но тогда это уже не будет малозаметный катер. А будет тяжелый беспилотник", – отметил Свитан.

По его мнению, оптимальным вариантом было использовать что-то вроде торпеды с мощным зарядом. Сам же беспилотник можно сделать ретранслятором сигнала, который будет вести торпеду на Крымский мост. Та же Magura или "Морской малыш", говорит летчик-инструктор, могут быть использованы в качестве ретрансляторов, чтобы вести условную 10-тонную торпеду под мост.

"Конечно, это серьезные операции, к которым нужно готовиться более месяца. Здесь еще и нужно использовать другие беспилотники, ракеты, "приманки". Должен быть комплексный подход", – отметил военный експерт.

Напомним, морские дроны ГУР уничтожили российский корабль "Сергей Котов".

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