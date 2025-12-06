ТСН в социальных сетях

Могут ли мужчинам вручить повестки в украинских посольствах: юрист ответил

Круг лиц, уполномоченных вручать повестки, четко определен украинским законодательством.

В Украине действует законодательно определенная процедура вручения повесток во время мобилизации . Она регулирует, кому, где и как могут вручать разные пить повесток.

Об этом сообщил юрист Евгений Булименко в комментарии " РБК.Украина ".

Эксперт объяснил, что повестки могут вручать только представители органов и учреждений, которые определены законодательством.

"Это, в частности, представители ТЦК, местных администраций, органов местного самоуправления, отдельных предприятий и работники СБУ или разведорганов - но только тем, кто состоит у них на военном учете", - объясняет Булименко.

Кроме того, повестки могут отправляться заказными письмами с описанием вложения и уведомлением о вручении.

Между тем, работники дипломатических учреждений за рубежом не входят в перечень лиц, имеющих право вручать повестки.

"Работники посольств и консульств не уполномочены вручать повестки. Они вообще не входят в список субъектов, определенных Порядком", - пояснил юрист.

Впрочем, подчеркнул он, вручение повесток в посольствах или консульствах лицами, обладающими соответствующими полномочиями согласно Порядку, не запрещено. Однако на практике это выглядит маловероятно.

Напомним, мобилизация 2026 может столкнуться с новым вызовом. На этой неделе военнослужащие Киевского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки опубликовали перечень тех, кто имеет и будет иметь право, кроме ТЦК, вручать повестки военнообязанным.

Кроме того, в Украине могут усилить ответственность для уклоняющихся от мобилизации мужчин . Представитель оборонного комитета парламента Федор Вениславский сообщил, что сейчас идет обсуждение этих вопросов.

