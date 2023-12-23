Могут ли наказать военнообязанных, выехавших за границу: объяснение адвоката

Уголовная ответственность предусмотрена исключительно, если мужчина сбежал за границу уже после получения повестки.

Украина нуждается почти в полумиллионе военнослужащих для отражения агрессии России, утверждает военно-политическое руководство страны. Как заявил министр обороны Рустем Умеров, власть будет искать пути для возвращения из-за границы незаконно уехавших мужчин.

Адвокат Марина Бекало объяснила ТСН.ua, могут ли наказать военнообязанных, выехавших за границу.

"Пребывание граждан за границей является свободным выбором и не нарушает национальное законодательство", – рассказала она.

По словам адвоката, мужчины, пересекшие границу исключительно через пункты пропуска после полномасштабного вторжения – выехали за границу законно.

"Мы должны это признавать. Ведь есть утвержденный перечень оснований для выезда в условиях действия правового режима военного положения, и в пунктах пересечения предоставляются документы, удостоверяющие обстоятельства правомерности выезда за границу. Другой вопрос, если мужчина выехал на основании незаконно полученных документов. Например, получил коррупционным путем справку ВЛК о непригодности к службе", – отметила она.

В таком случае, по словам адвоката, должен быть соответствующий приговор суда, то есть вина лица должна быть доказана в судебном порядке.

"О тех, кто выехал по системе "Шлях", или как волонтер, спортсмен или музыкант, и не вернулся. Напомню, что юридическая ответственность за невозвращение законодательством не предусмотрена", — рассказала Марина Бекало.

Если будут приняты изменения в законодательство, которыми будет предусмотрена административная или уголовная ответственность, то такие меры наказания могут быть применены только в отношении тех лиц, которые совершили правонарушение уже после принятия закона и вступления в силу, подчеркнула адвокат.

Адвокат также напомнила, что статья 41 Конституции Украины гарантирует право владения, пользования и распоряжения своей собственностью, результатами своей интеллектуальной, творческой деятельности.

"А потому арестовывать имущество и счета граждан только по основаниям их пребывания за границей является не только нарушением конституционных прав, но и прав человека согласно международным конвенциям, которые Украина ратифицировала", – добавила она.

Напомним, в Украине готовятся к изменениям в мобилизации. Новый законопроект предполагает, что некоторые категории мужчин потеряют право на отсрочку. Кроме того, стать на военный учет должны будут полицейские, работники БЭБ и сотрудники государственной Пенитенциарной службы.

Окончательной редакции проекта закона, касающегося мобилизации, еще нет. Рабочая группа из нардепов, представителей Минобороны и Генштаба все еще согласовывает его положения. О критической важности наращивания мобилизационного резерва в один голос говорят и военные, и политики.

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