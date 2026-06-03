Могут ли объявить в розыск за неявку в ТЦК без прохождения ВЛК: юристы объяснили нюанс

Розыск в "Резерв+" / © ТСН

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Военнообязанные могут ошибочно обозначить в «Резерв+» как находящегося в розыске, даже если он не проходил ВЛК и не получал мобилизационного распоряжения. В таком случае юристы советуют обращаться в ТЦК с письменным заявлением и потребовать исправления данных.

Об этом говорится в ответе юриста на запрос украинки, мужчина которой получил уведомление о необходимости явиться в ТЦК по месту работы, говорится на портале Юристы.ua.

По словам женщины, в настоящее время мужчине оформляли бронирование, однако процедуру не успели завершить до истекшего срока явки. После появления брони в приложении "Резерв+" появился статус розыска с формулировкой о неприбытии по мобилизационному распоряжению.

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В то же время, по словам заявительницы, мужчина не проходил ВЛК и был в ТЦК только в подростковом возрасте, когда становился на учет. Также в приложении появился штраф за неявку в ТЦК, который мужчина признал и уплатил.

Несмотря на подтверждение уплаты штрафа, статус розыска не был снят. После обращений из-за поддержки «Резерв+» одну запись убрали, но впоследствии появилась новая — уже за неявку. Кроме того, в разделе штрафов появилось еще одно взыскание по той же статье.

Юрист Вячеслав Дерий объяснил, что в такой ситуации мужчина может подать в ТЦК заявление в произвольной форме. В нем следует потребовать снять статус розыска или предоставить письменный ответ, почему это невозможно сделать.

По словам юриста, в заявлении нужно сослаться на статью 61 Конституции Украины. Она предполагает, что никто не может быть дважды привлечен к юридической ответственности одного вида за одно и то же правонарушение.

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«Повторное вынесение штрафа и содержание статуса "в розыске" за правонарушение, которое уже было урегулировано и за которое уплачен штраф, является грубым нарушением законодательства", - отметил юрист.

Он также напомнил, что органы ТЦК и СП должны своевременно и корректно вносить актуальные данные в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов. Это касается, в частности, информации о наличии отсрочки или бронирования и исполнении административного взыскания.

Юрист советует в заявлении потребовать исключить из реестра и электронного кабинета запись о том, что ТЦК обратился в Нацполицию для доставки лица для составления протокола.

Ранее мы писали о том, что предприятия в Украине будут три месяца — до 1 сентября, — чтобы подтвердить критичность по обновленным правилам бронирования.

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