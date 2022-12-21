Могут ли оккупанты добиться успеха в уличных боях в Бахмуте – британская разведка оценила шансы рашистов

Городские бои нуждаются в высококвалифицированной пехоте с отличным руководством младшего уровня, отмечают в британской разведке и оценивают шансы российских военных и "вагнеровцев" в Бахмуте.

Оккупанты за последнюю неделю немного продвинулись на восточной окраине города Бахмут в Донецкой области, но в городских боях они вряд ли смогут добиться успеха.

Как сообщает разведка Министерства обороны Великобритании в Twitter, российская пехота, по всей вероятности, сейчас закрепилась в восточных промышленных районах города, а иногда продвигается в жилые районы города. Уличные бои продолжаются.

Интенсивные бои велись на Бахмутском участке с июня 2022 года, но линия фронта в основном проходила по открытой местности вокруг восточных подступов к городу.

С тех пор как в июле 2022 года российские войска вошли в Лисичанск и Северодонецк, в войне практически не было затяжных крупномасштабных боев в населенных пунктах.

Учитывая, что городские бои нуждаются в высококвалифицированной пехоте с отличным руководством младшего уровня, "этот тип боя вряд ли даст преимущество плохо подготовленным "вагнеровцам" и мобилизованным резервистам российской армии", отмечают в британской разведке.

Ситуация на Бахмутском направлении

По данным Генштаба ВСУ, по состоянию на 21 декабря на Бахмутском и Авдеевском направлениях оккупанты продолжают вести штурмовые действия. Враг обстрелял из танков и артиллерии украинские позиции в районах более двадцати населенных пунктов. Среди них — Верхнекаменное, Спорное, Белогоровка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Дилиевка, Водяное, Невельское, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области. Нанесены авиаудары в районах Спорного и Белогоровки.

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